Жінці з Мукачева зроблять повторний аналіз на COVID 19
Вівторок, 24 березня 2020, 08:09
Жінці з Мукачева, в якої попередньо діагностували коронавірус, проведуть повторний аналіз у референт-лабораторії
Джерело: Мукачівська міська рада
Дослівно: "Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії.
Стан пацієнтки стабільний.
Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала. Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися.
Багатоповерхівку, в якій проживає родина, обробили дезинфекційним розчинами".
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