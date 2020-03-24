Жінці з Мукачева зроблять повторний аналіз на COVID 19

1734 перегляди
Вівторок, 24 березня 2020, 09:09

Жінці з Мукачева, в якої попередньо діагностували коронавірус, проведуть повторний аналіз у референт-лабораторії

Джерело: Мукачівська міська рада

Дослівно: "Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії.

Стан пацієнтки стабільний.

Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала. Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися.

Багатоповерхівку, в якій проживає родина, обробили дезинфекційним розчинами".

Знати більше: Скільки хворих на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 Мукачеве Закарпаття


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерланди заборонили масові зібрання до 1 червня і ввели високі штрафи 24 березня 2020, 08:53
В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю 24 березня 2020, 08:00
На карантині за кордоном перебуває 151 українець – МЗС 24 березня 2020, 06:50
Усі новини
Головні новини
Від коронавірусу вилікувались понад 100 тисяч людей
Були на одному похороні: На Тернопільщині другий випадок зараження COVID-19
Попередньо у понеділок 10 нових захворювань на коронавірус – Ляшко
Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус
Усі новини
психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?

Фото

10 чесних фото про цей абсурдний світ