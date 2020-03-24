Жінці з Мукачева зроблять повторний аналіз на COVID 19

Жінці з Мукачева, в якої попередньо діагностували коронавірус, проведуть повторний аналіз у референт-лабораторії

Джерело: Мукачівська міська рада

Дослівно: "Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії.

Стан пацієнтки стабільний.

Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала. Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися.

Багатоповерхівку, в якій проживає родина, обробили дезинфекційним розчинами".

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