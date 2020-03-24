Женщине из Мукачево сделают повторный анализ на COVID 19

1982 просмотра
Вторник, 24 марта 2020, 09:09

Женщине из Мукачево, у которой предварительно диагностировали коронавирус, проведут повторный анализ в референс-лаборатории.

Источник: Мукачевский городской совет

Дословно: "Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории.

Состояние пациентки стабильное.

Городские службы уже установили данные контактных лиц, которые могли находиться в контакте с лицом, у которого предварительно положительный тест на коронавирус. Установлены места, где в эти дни могла побывать семья и с кем контактировала. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться.

Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфекционным растворами".

Знать больше: Сколько больных COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Covid-2019 Мукачево Закарпатье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нидерланды запретили массовые собрания до 1 июня и ввели высокие штрафы 24 марта 2020, 08:53
В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая 24 марта 2020, 08:00
На карантине за рубежом находится 151 украинец – МИД 24 марта 2020, 06:50
Все новости
Главные новости
От коронавируса вылечились более 100 тысяч человек
Были на одних похоронах: На Тернопольщине второй случай заражения COVID-19
Предварительно в понедельник 10 новых заболеваний коронавирусом – Ляшко
Львовщина объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Все новости
Лайфхаки

Как выглядеть привлекательно при видеосвязи, когда вы дома

мнение

Почему нас тянет к холодильнику: 7 неожиданных причин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!