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Женщине из Мукачево сделают повторный анализ на COVID 19

Вторник, 24 марта 2020, 08:09

Женщине из Мукачево, у которой предварительно диагностировали коронавирус, проведут повторный анализ в референс-лаборатории.

Источник: Мукачевский городской совет

Дословно: "Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории.

Состояние пациентки стабильное.

Городские службы уже установили данные контактных лиц, которые могли находиться в контакте с лицом, у которого предварительно положительный тест на коронавирус. Установлены места, где в эти дни могла побывать семья и с кем контактировала. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться.

Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфекционным растворами".

Знать больше: Сколько больных COVID 19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусCovid-2019МукачевоЗакарпатье
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