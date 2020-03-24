Женщине из Мукачево сделают повторный анализ на COVID 19

Женщине из Мукачево, у которой предварительно диагностировали коронавирус, проведут повторный анализ в референс-лаборатории.

Источник: Мукачевский городской совет

Дословно: "Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории.

Состояние пациентки стабильное.

Городские службы уже установили данные контактных лиц, которые могли находиться в контакте с лицом, у которого предварительно положительный тест на коронавирус. Установлены места, где в эти дни могла побывать семья и с кем контактировала. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться.

Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфекционным растворами".

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