У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19

3919 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 19:29

У Мукачеві повідомили про один лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Джерело: місцевий медичний центр "Сім'я"

Деталі: Жителька міста Мукачева 1951 р.н. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня.

23 березня вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.

У жінки стабільний стан, її госпіталізують в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Її чоловік після приїзду з Італії був на самоізоляції, проте вона сама відвідувала церкву в суботу та неділю. Наразі лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда
Теми: Мукачеве коронавірус Ліберія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих 10 лютого 2020, 19:44
Нацгвардія й поліція починають цілодобово патрулювати Мукачево 9 лютого 2020, 16:30
Стрілянина у Мукачеві: Затримано 7 осіб, які "планували встановити контроль над регіоном" 9 лютого 2020, 11:40
Усі новини
Головні новини
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
У Києві ще 4 хворих на Covid-19: Кличко розповів, хто ці люди
Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Раді пропонують 2 місяці засідати дистанційно і голосувати по одному
Усі новини
психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?

їжа

Як скласти здорове меню та правильно харчуватися вдома