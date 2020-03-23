У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19
У Мукачеві повідомили про один лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
Джерело: місцевий медичний центр "Сім'я"
Деталі: Жителька міста Мукачева 1951 р.н. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня.
23 березня вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.
У жінки стабільний стан, її госпіталізують в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.
Її чоловік після приїзду з Італії був на самоізоляції, проте вона сама відвідувала церкву в суботу та неділю. Наразі лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.
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- В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.