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У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19

Понеділок, 23 березня 2020, 18:29
У Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19

У Мукачеві повідомили про один лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Джерело: місцевий медичний центр "Сім'я"

Деталі: Жителька міста Мукачева 1951 р.н. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня.

23 березня вранці жінка звернулась до сімейного лікаря. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу і результат виявився позитивним.

У жінки стабільний стан, її госпіталізують в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Її чоловік після приїзду з Італії був на самоізоляції, проте вона сама відвідувала церкву в суботу та неділю. Наразі лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда

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Теми: МукачевекоронавірусЛіберія
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