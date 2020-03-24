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Минулої доби лінію з ОРДЛО перетнули всього 13 людей, адмінмежу з Кримом 2 сотні

Вівторок, 24 березня 2020, 10:00
Минулої доби лінію з ОРДЛО перетнули всього 13 людей, адмінмежу з Кримом 2 сотні

Пасажиропотік через кордон продовжує зменшуватись, минулої доби він зафіксувався на рівні майже 16 тисяч осіб.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Близько 9,5 тисячі – це українці, які повернулися з-за кордону. Лінію розмежування за вчора перетнуло тільки 13 осіб (у кожному випадку - виключно з дозволу керівництва штабу ООС), а адмінмежу з Кримом трохи більше 200 осіб. 2 тисячі іноземців прослідували на виїзд за межі України і 5 іноземців отримали відмову у в'їзді через обмеження, запроваджені Україною".

Деталі: Майже 1800 людей, які прибули до кордону пішки, перевезли автобусами, виділеними органами місцевої влади і ДСНС.

23 березня в Україну прибули 2 евакуаційних потяги: один із Перемишля і один із Риги (більше 1200 українців і 6 іноземців із посвідками на проживання в Україні).

Всім людям, які слідували на в'їзд в Україну, робився температурний скріннінг.

Окрім 5 людей, відносно яких у медиків були перестороги, тільки в однієї особи фактично підтвердили коронавірус. Це показав експрес-тест. Це громадянка України, яка минулої доби прилетіла в Бориспіль рейсом із однієї з країн ЄС.

Речник ДПСУ зазначив, що поведінка жінки була дещо неправильною, оскільки вона хотіла залишити межі аеропорту негайно. Прикордонники та лікарі провели з нею роз'яснювальну роботу щодо необхідності подальшого обстеження, оскільки вона може наражати на небезпеку інших. Після цього жінку направили в лікарню Києва.

Демченко також уточнив, що у вівторок евакуаційних потягів наразі не очікується та нагадав, що 24 березня з 12 години, згідно з розпорядженням уряду, припиняють роботу летовища крім "Борисполя". Як резервний визначено аеропорт міста Львів.

Що передувало: Уряд обмежив перетин лінії розмежування на Донбасі. Мінреінтеграції визначило перелік гуманітарних обставин, які надають підстави для перетину: необхідність дотримання принципу єдності сім’ї; випадки смерті або важкої хвороби близьких родичів; тяжкі або хронічні хвороби, які потребують невідкладного медичного втручання, різні способи підтвердження фактичного проживання на підконтрольній або тимчасово окупованій території, та інше.

В свою чергу окупаційні адміністрації ОРДЛО повністю закрили КПВВ зі свого боку.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинкордон
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