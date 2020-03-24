За сутки линию с ОРДЛО пересекли только 13 человек, админграницу с Крымом 2 сотни

Пассажиропоток через границу продолжает уменьшаться, за минувшие сутки он зафиксировался на уровне почти 16 тысяч человек.

Источник: пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Около 9,5 тысячи - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Линию разграничения за вчера пересекло только 13 человек (в каждом случае - исключительно с разрешения руководства штаба ООС), а админграницус Крымом чуть более 200 человек. 2000 иностранцев последовали на выезд за пределы Украины и 5 иностранцев получили отказ во въезде из-за ограничений, введенных Украиной".

Детали: Почти 1800 человек, которые прибыли к границе пешком, перевезли автобусами, выделенными органами местной власти и ГСЧС.

23 марта в Украину прибыли 2 эвакуационных поезда: один из Перемышля и один из Риги (более 1200 украинцев и 6 иностранцев с видами на жительство в Украине).

Всем людям, которые следовали на въезд в Украину, делался температурный скриннинг.

Кроме 5 человек, в отношении которых у медиков были предостережения, только у одного фактически подтвердили коронавирус. Это показал экспресс-тест. Это гражданка Украины, которая прилетела в Борисполь рейсом из одной из стран ЕС.

Спикер ГПСУ отметил, что поведение женщины было несколько неправильным, поскольку она хотела покинуть пределы аэропорта немедленно. Пограничники и врачи провели с ней разъяснительную работу о необходимости дальнейшего обследования, поскольку она может подвергать опасности других. После этого женщину направили в больницу Киева.

Демченко также уточнил, что во вторник эвакуационных поездов пока не ожидается и напомнил, что 24 марта с 12:00, согласно распоряжению правительства, прекращают работу аэропорта кроме "Борисполя". Как резервный определен аэропорт Львова.

Что предшествовало: Правительство ограничило пересечение линии разграничения в Донбассе. Минреинтеграции определило перечень гуманитарных обстоятельств, дающих основания для пересечения: необходимость соблюдения принципа единства семьи; случаи смерти или тяжелой болезни близких родственников; тяжелые или хронические болезни, которые требуют неотложного медицинского вмешательства, различные способы подтверждения фактического проживания на подконтрольной или временно оккупированной территории, и другое.

В свою очередь оккупационные администрации ОРДЛО полностью закрыли КПВВ со своей стороны.