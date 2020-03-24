Двом депутатам Донеччини оголосили підозру у посяганні на цілісність України

Двом депутатам Миронівської селищної ради, що у Донецькій області, повідомили про підозру у посяганні на зміну кордонів України за незаконний "референдум" про незалежність так званої "Донецької народної республіки".

Джерело :прокуратура Донецької області

Дослівно: "Депутатам Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року два депутати розглянули внесене до повістки дня сесії питання проведення на території смт. Миронівський незаконного референдуму щодо визнання державної самостійності "ДНР" та в подальшому особисто позитивно проголосували за вказане рішення".

Деталі: До Краматорського міського суду спрямовано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.