Двум депутатам Донетчины объявили подозрение в посягательстве на целостность Украины

Двум депутатам Мироновского поселкового совета, что в Донецкой области, сообщили о подозрении в посягательстве на изменение границ Украины за незаконный "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "Депутатам Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года два депутата рассмотрели внесенный в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовали за данное решение".

Детали: В Краматорский городской суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения в виде залога.