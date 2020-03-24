Олимпиаду-2020 отложили на год

Олимпийские игры 2020 года в Японском Токио перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Reutrers, The Guardian

Детали: Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.

Как сообщает Reutrers, Бах согласился с предлоджением Абэ.

Что было раньше: Еще несколько дней назад МОК вместе с Токийским организационным комитетом и правительством Японии настаивали на том, что планов откладывать Олимпиаду нет.

Но судьба Токио-2020 была фактически решена на этой неделе, когда Канада и Австралия заявили, что не будут отправлять спортсменов в Японию в июле, а правительства Великобритании и Франции призвали МОК принять быстрое решение.