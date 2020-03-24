Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді".

Деталі: Венедіктова скасувала наказ свого номінального попередника т.в.о генпрокурора Віктора Чумака від 6 березня про призначення Юлдашева прокурором Києва. Розпорядився призначити на посаду Юлдашева, який після люстрації поновився через суд, перед звільненням ще генпрокурор Руслан Рябошапка.

В коментарі УП Сергій Юлдашев повідомив, що буде оскаржувати рішення Венедіктової.

За словами Максимець, наразі обов’язки столичного прокурора буде виконувати перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.

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