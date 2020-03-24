Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва
Вівторок, 24 березня 2020, 14:13
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.
Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді".
Деталі: Венедіктова скасувала наказ свого номінального попередника т.в.о генпрокурора Віктора Чумака від 6 березня про призначення Юлдашева прокурором Києва. Розпорядився призначити на посаду Юлдашева, який після люстрації поновився через суд, перед звільненням ще генпрокурор Руслан Рябошапка.
В коментарі УП Сергій Юлдашев повідомив, що буде оскаржувати рішення Венедіктової.
За словами Максимець, наразі обов’язки столичного прокурора буде виконувати перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.
Українська правда