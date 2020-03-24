Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева

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Вторник, 24 марта 2020, 15:13

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Детали: Венедиктова отменила приказ своего номинального предшественника в.и.о генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева. Распорядился назначить на должность Юлдашева, который после люстрации возобновился через суд, перед увольнением еще генпрокурор Руслан Рябошапка.

В комментарии УП Сергей Юлдашев сообщил, что будет обжаловать решение Венедиктовой.

Предыстория:

  • 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.
  • 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
  • В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
  • Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.
  • 25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности Юлдашева.

Украинская правда


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