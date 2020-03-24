Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Детали: Венедиктова отменила приказ своего номинального предшественника в.и.о генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева. Распорядился назначить на должность Юлдашева, который после люстрации возобновился через суд, перед увольнением еще генпрокурор Руслан Рябошапка.

В комментарии УП Сергей Юлдашев сообщил, что будет обжаловать решение Венедиктовой.

По словам Максимец, сейчас обязанности столичного прокурора будет выполнять первый заместитель прокурора Киева Евгений Стояновский.

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