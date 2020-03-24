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У Мін'юсті розповіли про новий порядок видачі лікарняних на час карантину

Вівторок, 24 березня 2020, 15:57
У Мін'юсті розповіли про новий порядок видачі лікарняних на час карантину

Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності.

Джерело: Мін'юст

Деталі: Міністерство у своєму роз'ясненні окреслює головні пункти.

Зокрема якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.

У разі захворювання дитини віком до 14 років листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків.

У такому разі Фонд оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Утім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.

Українська правда
Теми: Мін'юст
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