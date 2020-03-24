В Минюсте рассказали новый порядок выдачи больничных на время карантина

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Вторник, 24 марта 2020, 16:57

Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Источник: Минюст

Детали: Министерство в своем разъяснении определяет главные пункты.

Особенно если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.

В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Украинская правда
Темы: Минюст


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