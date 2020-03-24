На вимогу кіберполіції з мережі видалили 80 фейків про коронавірус

Під час моніторингу мережі Інтернет кіберполіція виявила близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили майже 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз’яснення. За результатами - з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень.

Проте 24 громадяни відмовилися видаляти провокаційні публікації, наразі вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайських дії при продажу засобів індивідуального захисту, а саме масок та антисептиків. Відповідні оголошення громадяни знаходять у соціальних мережах, месенджерах і на профільних інтернет-майданчиках. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують.

Що було раніше: Служба безпеки України протягом тижня виявила 38 осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус.