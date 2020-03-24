На вимогу кіберполіції з мережі видалили 80 фейків про коронавірус

672 перегляди
Вівторок, 24 березня 2020, 17:36

Під час моніторингу мережі Інтернет кіберполіція виявила близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили майже 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз’яснення. За результатами - з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. 

Проте 24 громадяни відмовилися видаляти провокаційні публікації, наразі вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайських дії при продажу засобів індивідуального захисту, а саме масок та антисептиків. Відповідні оголошення громадяни знаходять у соціальних мережах, месенджерах і на профільних інтернет-майданчиках. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують.

Що було раніше: Служба безпеки України протягом тижня виявила 38 осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Нідерландах рекордна кількість нових випадків і померлих від коронавірусу 24 березня 2020, 17:29
Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання 24 березня 2020, 17:12
У ВСУ немає жодного випадку коронавіруса 24 березня 2020, 16:48
Усі новини
Головні новини
Оточення Зеленського розділилося на "за" і "проти" надзвичайного стану в країні
Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва
Іспанія: більше 500 померлих за добу, загальне число заражень наблизилось до 40 тисяч
Олімпіаду-2020 відклали на рік
Усі новини
ТаблоID

Зворушливі фото Міддлтон і принцеси Діани

психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?