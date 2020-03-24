По требованию киберполиции из сети удалили 80 фейков о коронавирусе

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Вторник, 24 марта 2020, 17:36

Во время мониторинга сети Интернет киберполиция обнаружила около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили почти 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Киберполиция идентифицирует лица, распространяющие фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений.

Однако 24 человека отказались удалять провокационные публикации, сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Кроме этого, в сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщения о мошеннических действиях при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков. Соответствующие объявления граждане находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают.

Что было раньше: Служба безопасности Украины в течение недели обнаружила 38 человек, которые распространяли фейки о коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин


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