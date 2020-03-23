Поширювачі фейків щодо коронавірусу отримували завдання із Росії – СБУ

Служба безпеки України протягом тижня виявила 38 осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці зазначають, що в тому числі декілька осіб порушили серйозні статті Кримінального кодексу України. Зокрема, 23 березня у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який за завданням Росії публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

Закликав він до порушення конституційного ладу в Україні, а відповідні завдання надходили українцю від "куратора" з Російської Федерації.

Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. У подальшому замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин.

Серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено і відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу. Служба безпеки України спростувала його, як недостовірний.

Нагадаємо: Поліція заблокувала в інтернеті повідомлення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті, на чому намагалися нажитися зловмисники.