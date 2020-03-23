Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поширювачі фейків щодо коронавірусу отримували завдання із Росії – СБУ

Понеділок, 23 березня 2020, 16:43
Поширювачі фейків щодо коронавірусу отримували завдання із Росії – СБУ

Служба безпеки України протягом тижня виявила 38 осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці зазначають, що в тому числі декілька осіб порушили серйозні статті Кримінального кодексу України. Зокрема, 23 березня у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який за завданням Росії публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

Закликав він до порушення конституційного ладу в Україні, а відповідні завдання надходили українцю від "куратора" з Російської Федерації.

Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. У подальшому замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин.

Серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено і відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу. Служба безпеки України спростувала його, як недостовірний.

Нагадаємо: Поліція заблокувала в інтернеті повідомлення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті, на чому намагалися нажитися зловмисники.

Українська правда
Теми: СБУкоронавірусРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
СБУ
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: