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В ПЦУ разрешили проводить богослужения без прихожан

Вторник, 24 марта 2020, 17:21
В ПЦУ разрешили проводить богослужения без прихожан

Священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

Источник: сайт ПЦУ

Дословно: "Пункт 3 "Практических установок для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19)" (утвержденных Священным синодом 17 марта 2020) позволяет проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и хористами, без личного присутствия мирян".

Детали: Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.

Также Церковь будет настаивать перед органами госвласти не закрывать храмы во время карантина.

Напомним: Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса в Украине превратить все свои храмы в больницы, где священники вместе с врачами будут спасать людей.

Украинская правда

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Темы: церковьрелигиякоронавирусЕпифаний
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