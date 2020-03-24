Міжнародні організації вимагають надати медичну допомогу політв’язню Мустафаєву

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Вівторок, 24 березня 2020, 19:29

Українські і міжнародні організації закликали негайного надати медичну допомогу незаконно утримуваному кримському татарину Серверу Мустафаєву, в якого декілька днів тримаються "тривожні симптоми".

Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

Деталі: У Мустафаєва останні дні тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі, що є тривожними симптомами з огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу Covid-19.

Українські і міжнародні організації закликали негайного надати медичну допомогу Серверу та всім в'язням, які цього сьогодні потребують.

Передісторія: З 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Українська правда
Теми: президент Крим політв'язні


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