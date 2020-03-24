Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международные организации требуют предоставить медицинскую помощь политзаключенному Мустафаеву

Вторник, 24 марта 2020, 18:29
Международные организации требуют предоставить медицинскую помощь политзаключенному Мустафаеву

Украинские и международные организации призвали немедленно оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву, у которого несколько дней держатся "тревожные симптомы".

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Детали: В Мустафаева последние дни держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле, что является тревожными симптомами, учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Украинские и международные организации призвали немедленно оказать медицинскую помощь Серверу и всем заключенным, которые в этом сегодня нуждаются.

Предыстория: С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Украинская правда
Темы: президентКрымполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
президент
"Не верим, что РФ не захочет вернуться": Зеленский выступил по случаю Дня государственности
Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: