Международные организации требуют предоставить медицинскую помощь политзаключенному Мустафаеву

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Вторник, 24 марта 2020, 19:29

Украинские и международные организации призвали немедленно оказать медицинскую помощь Серверу Мустафаеву, у которого несколько дней держатся "тревожные симптомы".

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Детали: В Мустафаева последние дни держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле, что является тревожными симптомами, учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Украинские и международные организации призвали немедленно оказать медицинскую помощь Серверу и всем заключенным, которые в этом сегодня нуждаются.

Предыстория: С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Украинская правда
Темы: президент Крым политзаключенные


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