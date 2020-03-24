Бойовики сім разів порушили "тишу", в ОС без втрат
Упродовж вівторка збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Страт серед військових Об’єднаних сил немає.
Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook
Деталі: Противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під обстріли потрапили позиції ОС поблизу Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Павлополя, Новоолександрівки, Кримського та Новотошківського.
У пресслужбі зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь.