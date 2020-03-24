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Бойовики сім разів порушили "тишу", в ОС без втрат

Вівторок, 24 березня 2020, 18:33
Бойовики сім разів порушили тишу, в ОС без втрат

Упродовж вівторка збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Страт серед військових Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріли потрапили позиції ОС поблизу Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Павлополя, Новоолександрівки, Кримського та Новотошківського.

У пресслужбі зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСОРДЛО
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