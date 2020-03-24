Боевики семь раз нарушили "тишину", в ОС без потерь
Вторник, 24 марта 2020, 18:33
В течение вторника вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных Объединенных сил нет.
Источник: пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали позиции ОС вблизи Красногоровки, Березового, Марьинки, Павлополя, Новоалександровки, Крымского и Новотошковского.
В пресс-службе отметили, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ.
Украинская правда