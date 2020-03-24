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Коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську

Вівторок, 24 березня 2020, 18:45
Коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську

Серед заражених коронавірусом в Україні, про яких повідомлялося раніше, є дві медсестри з Івано-Франківська.

Джерело: коментар міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа "Громадському"

Пряма мова: "Стан стабільний. Вони не потребують реанімаційних заходів".

Деталі: За його словами, медпрацівниці контактували з 56-річною жінкою, яка померла.

Стан медсестер середньої тяжкості. У них є температура та кашель.

Це не нові випадки інфікування. Вони входять до 5 раніше підтверджених випадків в Івано-Франківській області.

Нагадаємо:

  • В Україні підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них три летальні. Одна жінка померла в Івано-Франківській області. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІвано-ФранківськCovid-2019
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