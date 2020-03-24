Коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську
Серед заражених коронавірусом в Україні, про яких повідомлялося раніше, є дві медсестри з Івано-Франківська.
Джерело: коментар міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа "Громадському"
Пряма мова: "Стан стабільний. Вони не потребують реанімаційних заходів".
Деталі: За його словами, медпрацівниці контактували з 56-річною жінкою, яка померла.
Стан медсестер середньої тяжкості. У них є температура та кашель.
Це не нові випадки інфікування. Вони входять до 5 раніше підтверджених випадків в Івано-Франківській області.
Нагадаємо:
- В Україні підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них три летальні. Одна жінка померла в Івано-Франківській області. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області.