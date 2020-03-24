Коронавирус обнаружили в двух медсестер в Ивано-Франковске

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Вторник, 24 марта 2020, 19:45

Среди зараженных коронавирусом в Украине, о которых сообщалось ранее, есть две медсестры из Ивано-Франковска.

Источник: комментарий мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива "Громадському"

Прямая речь: "Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий".

Детали: По его словам, медработницы контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла.

Состояние медсестер средней тяжести. У них есть температура и кашель.

Это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.

Напомним:

  • В Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, трое из них летальные. Одна женщина умерла в Ивано-Франковской области. Больше всего инфицированных в Черновицкой области.

Темы: коронавирус Ивано-Франковск Covid-2019


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