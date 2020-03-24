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В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус

Вівторок, 24 березня 2020, 13:12
В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус

В Україні підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, найбільше інфікованих у Чернівецькій області.

Джерело: брифінг головного санлікаря України Віктора Ляшка 24 березня

Пряма мова: "Сьогодні підтверджено 13 нових випадків захворювання у Чернівецькій області. Динаміка збільшується. На момент проведення брифінгу уже 97 осіб". 

Що було раніше: Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що кількість хворих на коронавірус в області збільшилася на 13 осіб. І наразі на Буковині – 38 інфікованих людей.

Крім того, за минулу добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Зранку 24 березня повідомлялося, що в Україні підтверджено 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

 
Інфіковані в Україні станом на 14.00 24 березня
мапа УП

Одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався. 

Мер Житомира Сергій Сухомлин також повідомив про 2 нові випадки захворювання у місті, але про них Ляшко на брифінгу не говорив. 

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 10.00 24 березня в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 25 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Українакарантин
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