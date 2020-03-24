В Україні 97 випадків захворювання на коронавірус

В Україні підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, найбільше інфікованих у Чернівецькій області.

Джерело: брифінг головного санлікаря України Віктора Ляшка 24 березня

Пряма мова: "Сьогодні підтверджено 13 нових випадків захворювання у Чернівецькій області. Динаміка збільшується. На момент проведення брифінгу уже 97 осіб".

Що було раніше: Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що кількість хворих на коронавірус в області збільшилася на 13 осіб. І наразі на Буковині – 38 інфікованих людей.

Крім того, за минулу добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Зранку 24 березня повідомлялося, що в Україні підтверджено 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

Одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався.

Мер Житомира Сергій Сухомлин також повідомив про 2 нові випадки захворювання у місті, але про них Ляшко на брифінгу не говорив.

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