Між Києвом і Москвою запустять спецпотяг для обміну громадянами – РосЗМІ

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Вівторок, 24 березня 2020, 20:29

Через ситуацію з коронавірусом для евакуації росіян з території України і українців з території РФ буде запущений спеціальний потяг №906/905 за маршрутом "Київ - Москва - Київ".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на "Российские железные дороги"

Деталі: Повідомляється, що в складі поїзда буде 18 вагонів на біля 800 місць. Поїзд відправиться з Києва 27 березня і прибуде в Москву на наступний день - 28 березня. У зворотний рейс з Москви він відправиться 28 березня і прибуде до Києва 29 березня.

Поїзд пройде без зупинок для посадки/висадки пасажирів. На шляху прямування пасажири пройдуть прикордонний і митний контроль, а також медичний огляд.

В РЖД відзначили, що купити квитки на спеціальний потяг можна буде найближчим часом через інтернет на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

  • Раніше стало відомо, що посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

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Теми: Росія Україна коронавірус залізниця


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