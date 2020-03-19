Росія збирається забрати своїх громадян з України

Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресслужбу посольства РФ в Україні

Деталі: За повідомленням посольства, зараз опрацьовується можливість евакуації російських громадян з території України.

Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті диппредставництва.

Звернення громадян РФ приймаються як посольством в Києві, так і генеральними консульствами Росії в Харкові, Львові та Одесі.

Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, проте не уточнив їх кількість. Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація.

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