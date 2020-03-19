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Росія збирається забрати своїх громадян з України

Четвер, 19 березня 2020, 15:59
Росія збирається забрати своїх громадян з України

Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресслужбу посольства РФ в Україні

Деталі: За повідомленням посольства, зараз опрацьовується можливість евакуації російських громадян з території України.

Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті диппредставництва.

Звернення громадян РФ приймаються як посольством в Києві, так і генеральними консульствами Росії в Харкові, Львові та Одесі.

Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, проте не уточнив їх кількість. Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація.

Нагадаємо:

  • За даними російських ЗМІ, в Росії виявлено 199 підтверджених випадків зараження коронавірусів. Одна людина померла.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня.
  • В Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом. Двоє людей померло

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Теми: Росіякоронавірус
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