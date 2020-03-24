Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Между Киевом и Москвой запустят спецпоезд для обмена гражданами – РосСМИ

Вторник, 24 марта 2020, 19:29
Между Киевом и Москвой запустят спецпоезд для обмена гражданами – РосСМИ

Из-за ситуации с коронавирусом для эвакуации россиян с территории Украины и украинцев с территории РФ будет запущен специальный поезд №906/905 по маршруту "Киев - Москва – Киев".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на "Российские железные дороги"

Детали: Сообщается, что в составе поезда будет 18 вагонов на порядка 800 мест. Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр.

В РЖД отметили, что купить билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте "Укрзализныци".

Напомним:

  • Ранее стало известно, что посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.

Читайте также "От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинакоронавирусжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: