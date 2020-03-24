Между Киевом и Москвой запустят спецпоезд для обмена гражданами – РосСМИ

Для перевозки россиян с территории Украины и украинцев с территории РФ будет запущен специальный поезд №906/905 по маршруту "Киев - Москва – Киев".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на "Российские железные дороги"

Детали: Сообщается, что в составе поезда будет 18 вагонов на порядка 800 мест. Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр.

В РЖД отметили, что купить билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте "Укрзализныци".