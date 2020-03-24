Комунальники відмивають Київ шампунями та антисептиками

2366 переглядів
Вівторок, 24 березня 2020, 21:33

Комунальні служби столиці посилено, з використанням дезинфікуючих засобів, прибирають вулиці, зупинки громадського транспорту та під'їзди житлових будинків.

Джерело:  "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "Посилене прибирання вулиць і зупинок триває. У воду для миття додаємо шампуні і антисептики".

Деталі: У відео йдеться, що рятувальники дезинфікують будинки, дороги та зупинки громадського транспорту, озброївшись гумовими рукавичками, відрами та швабрами.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда
Теми: Київ коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У столичній клініці приховали зараження на коронавірус: відкрито кримінальне провадження 24 березня 2020, 20:57
Цього тижня від -13° потепліє до +17° 24 березня 2020, 20:32
У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству 24 березня 2020, 20:30
Усі новини
Головні новини
У столичній клініці приховали зараження на коронавірус: відкрито кримінальне провадження
У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству
Коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську
Зеленський попросив у Китаю більше тестів і медобладнання
Усі новини
пояснює Супрун

Як правильно самоізолюватися в домашніх умовах

дослідження

Хочете другу дитину? Почитайте це дослідження