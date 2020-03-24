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Комунальники відмивають Київ шампунями та антисептиками

Вівторок, 24 березня 2020, 20:33
Комунальники відмивають Київ шампунями та антисептиками

Комунальні служби столиці посилено, з використанням дезинфікуючих засобів, прибирають вулиці, зупинки громадського транспорту та під'їзди житлових будинків.

Джерело:  "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "Посилене прибирання вулиць і зупинок триває. У воду для миття додаємо шампуні і антисептики".

Деталі: У відео йдеться, що рятувальники дезинфікують будинки, дороги та зупинки громадського транспорту, озброївшись гумовими рукавичками, відрами та швабрами.

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Нагадаємо: Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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