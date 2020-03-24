Коммунальщики отмывают Киев шампунями и антисептиками

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Вторник, 24 марта 2020, 21:33

Коммунальные службы столицы усиленно, с использованием дезинфицирующих средств, убирают улицы, остановки общественного транспорта и подъезды жилых домов.

Источник: "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "Усиленная уборка улиц и остановок продолжается. В воду для мытья добавляем шампуни и антисептики".

Детали: В видео говорится, что спасатели дезинфицируют дома, дороги и остановки общественного транспорта, вооружившись резиновыми перчатками, ведрами и швабрами.

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Напомним: По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Киев коронавирус


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