У Дніпрі припиняють рух громадського транспорту у звичайному режимі

1166 переглядів
Вівторок, 24 березня 2020, 22:06

У Дніпрі з 26 березня громадський транспорт перевозитиме лише працівників підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Джерело: завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов’язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков у Facebook

Деталі: Міська влада має організувати спеціальні автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути.

У громадський транспорт пускатимуть лише за спеціальними квитками, а усі пасажири повинні бути у масках та рукавичках.

Спецперевозками зможуть скористатися медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, співробітники АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських і обласних адміністрацій.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда
Теми: Дніпро коронавірус транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мер Дніпра порахував, скільки мільйонів втратили місцеві бюджети через "коронавірусний" закон 20 березня 2020, 23:08
Інфіковані коронавірусом жителі Дніпра їздили до Франції – ОДА 20 березня 2020, 09:18
У Дніпрі на коронавірус перевіряють 8 осіб 18 березня 2020, 18:33
Усі новини
Головні новини
У столичній клініці приховали зараження на коронавірус: поліція звернулася до МОЗ
У поліції Києва вважають, що комендантська година допоможе запобігти мародерству
Коронавірус виявили у двох медсестер в Івано-Франківську
Аваков: Надзвичайний стан зараз не потрібен
Усі новини
Лайфхаки

Як виглядати презентабельно під час відеозв'язку, коли ви вдома

ТаблоID

Зворушливі фото Міддлтон і принцеси Діани