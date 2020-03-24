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У Дніпрі припиняють рух громадського транспорту у звичайному режимі

Вівторок, 24 березня 2020, 21:06
У Дніпрі припиняють рух громадського транспорту у звичайному режимі

У Дніпрі з 26 березня громадський транспорт перевозитиме лише працівників підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Джерело: завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов’язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков у Facebook

Деталі: Міська влада має організувати спеціальні автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути.

У громадський транспорт пускатимуть лише за спеціальними квитками, а усі пасажири повинні бути у масках та рукавичках.

Спецперевозками зможуть скористатися медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, співробітники АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських і обласних адміністрацій.

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Нагадаємо: Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда

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Теми: Дніпрокоронавірустранспорт
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