В Днепре прекращают движение общественного транспорта в обычном режиме

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Вторник, 24 марта 2020, 22:06

В Днепре с 26 марта общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города.

Источник: заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков в Facebook

Детали: Городские власти обязуются организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

В общественный транспорт пускать только по специальным билетам, а все пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Спецперевозкамы смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб и служб связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций.

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Днепр коронавирус транспорт


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