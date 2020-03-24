До міст почали надходити перші українські тести на коронавірус

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України передав перші тест-системи для діагностування Covid-19 (на 600 аналізів) Житомирському обласному лабораторному центру МОЗ та до Центру громадського здоров’я МОЗ у Києві.

Джерело: повідомлення Інституту у Facebook

Деталі: Водночас в інституті пожалілися, що фінансування на розробку і виробництво тестів отримали "з великою затримкою", а самі гроші були "незначними".

Пряма мова: "Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України відносно фінансування для виробництва наступних партій".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України працюють над створенням тесту на коронавірус.