Лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України працюють над створенням тесту на коронавірус, результат роботи двох команд вчених очікується за 10-14 днів.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я та РНБО

Деталі: За даними ЗМІ, тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є коронавірус в організмі.

Дослівно: "На сьогоднішній день Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я закуплено невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі. Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині, попередня ціна одного тесту - 1500 євро", - пише ZN.UA.

Читайте також:

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що передувало: