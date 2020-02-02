Лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України працюють над створенням тесту на коронавірус, результат роботи двох команд вчених очікується за 10-14 днів.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я та РНБО

Деталі: За даними ЗМІ, тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є коронавірус в організмі.

Дослівно: "На сьогоднішній день Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я закуплено невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі. Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині, попередня ціна одного тесту - 1500 євро", - пише ZN.UA.

Що передувало:

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю одному з українських каналів заявив про те, що Моніторингова комісія при РНБО працює над системою, що дозволяє швидко визначати наявність коронавируса 2019 nCoV в організмі людини.

За словами Данілова, вчені займаються розробкою тест-систем.

Дослівно: "20 числа (січня - ред.) китайці дали всім бажаючим РНК вірусу. Зараз ми займаємося створенням цих систем. Наша власна система буде (готова - ред.) найближчим часом", - заявив Данілов.

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Що передувало: