В Україні працюють над тестом на коронавірус, результата чекають за 10 днів - ЗМІ

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Неділя, 2 лютого 2020, 21:59

Лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України працюють над створенням тесту на коронавірус, результат роботи двох команд вчених очікується за 10-14 днів.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я та РНБО

Деталі: За даними ЗМІ, тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є коронавірус в організмі.

Дослівно: "На сьогоднішній день Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я закуплено невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі. Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині, попередня ціна одного тесту - 1500 євро", - пише ZN.UA.

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Що передувало:

  • У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 
  • За даними МОЗ України, станом на 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавирусной інфекції (2019 nCoV), в тому числі 305 смертельних випадків. 

Теми: коронавірус здоров'я Міноборони МОЗ


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