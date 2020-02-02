В Україні працюють над тестом на коронавірус, результата чекають за 10 днів - ЗМІ
Лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України працюють над створенням тесту на коронавірус, результат роботи двох команд вчених очікується за 10-14 днів.
Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я та РНБО
Деталі: За даними ЗМІ, тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є коронавірус в організмі.
Дослівно: "На сьогоднішній день Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я закуплено невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі. Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині, попередня ціна одного тесту - 1500 євро", - пише ZN.UA.
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Що передувало:
- У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- За даними МОЗ України, станом на 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавирусной інфекції (2019 nCoV), в тому числі 305 смертельних випадків.