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В города начали поступать первые украинские тесты на коронавирус

Вторник, 24 марта 2020, 21:04
В города начали поступать первые украинские тесты на коронавирус

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины передал первые тест-системы для диагностики Covid-19 (на 600 анализов) Житомирскому областному лабораторному центру Минздрава и в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

Источник: сообщение Института в Facebook

Детали: В то же время в институте пожаловались, что финансирование на разработку и производство тестов получили "с большой задержкой", а сами деньги были "незначительными".

Прямая речь: "Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий".

Напомним:

Ранее сообщалось, что лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины работают над созданием теста на коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевЖитомирCovid-2019
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