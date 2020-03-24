На Дніпропетровщині помер чоловік з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, якому у лікарні діагностували пневмонію, та врятувати не вдалося.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко

Деталі: Чоловік тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту, а викликав швидку лише 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані.

Його на "швидкій" доправили до Дніпровської міської лікарні №21, але врятувати життя не вдалося.

Пряма мова Бондаренка: "Щойно директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося.

Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра".

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