На Днепропетровщине умер мужчина с подозрением на коронавирус

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Вторник, 24 марта 2020, 23:28

В Днепре умер 45-летний мужчина, которому в больнице диагностировали пневмонию, но спасти его не удалось.

Источник: председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко

Детали: Мужчина неделю назад вернулся из путешествия в Египет, а вызвал скорую только 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии.

Его на "скорой" доставили в Днепровскую городскую больницу №21.

Прямая речь Бондаренко: "Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось.

Является ли коронавирус причиной осложнений, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра".

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская область коронавирус карантин Египет


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