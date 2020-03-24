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На Тернопільщині повідомили про ще одного зараженого на коронавірус

Вівторок, 24 березня 2020, 22:56
На Тернопільщині повідомили про ще одного зараженого на коронавірус

У жительки Монастириського району Тернопільської області підтвердили зараження коронавірусом.

Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_Тернопіль"

Деталі: Жінка - дружина хворого на COVID-19, якого сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Наразі пацієнтка знаходиться в Монастириській лікарні.

Станом на 21 годину 24 березня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19.

Що було раніше: 24 березня повідомлялося про 4 хворих на Covid-19 у Тернопільській області.

Українська правда
Теми: Тернопільська областькоронавірус
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