На Тернопольщине сообщили об еще одном зараженном коронавирусом

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Вторник, 24 марта 2020, 23:56

У жительницы Монастыриского района Тернопольской области подтвердили заражение коронавирусом.

Источник: Telegram-канал "Коронавирус_Тернополь"

Детали: Женщина - жена больного на COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи. Сейчас пациентка находится в Монастыриской больнице.

По состоянию на 21:00 24 марта на Тернопольщине лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19.

Что было раньше: 24 марта сообщалось о 4 больных Covid-19 в Тернопольской области.

Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус


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