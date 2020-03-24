На Тернопольщине сообщили об еще одном зараженном коронавирусом
Вторник, 24 марта 2020, 22:56
У жительницы Монастыриского района Тернопольской области подтвердили заражение коронавирусом.
Источник: Telegram-канал "Коронавирус_Тернополь"
Детали: Женщина - жена больного на COVID-19, которого сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи. Сейчас пациентка находится в Монастыриской больнице.
По состоянию на 21:00 24 марта на Тернопольщине лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19.
Что было раньше: 24 марта сообщалось о 4 больных Covid-19 в Тернопольской области.
Украинская правда