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"Київстар" запропонував Мінцифрі надати дані для виявлення джерел COVID-19

Середа, 25 березня 2020, 00:05
Київстар запропонував Мінцифрі надати дані для виявлення джерел COVID-19

Мобільний оператор "Київстар" запропонував Міністерству цифрової трансформації надати неперсоніфіковану інформацію про абонентів, яка б допомогла виявити потенційні джерела поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: заява оператора для "Інтерфакс"

Деталі: Зазначається, що алгоритми та механізми мобільного оператора дозволяють виявити кількість абонентів, які повернулись в Україну з-за кордону. Також "Київстар" має у розпорядженні їх географічні контакти.  

Окрім пошуку потенційних поширювачів вірусу, зазначив оператор, їх дані могли б посприяти грамотному розподіленню медичних ресурсів. 

Водночас, наголошує "Київстар", неперсоніфіковані дані про споживання мобільного та інтернет трафіку можуть опосередковано свідчити про певні поведінкові тренди та звички. На основі них можна вирахувати кореляцію між переміщенням населення та випадками зараження. 

Мобільний оператор також підкреслив, що не відслідковує дії абонентів та дотримується законів "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

Що передувало: Наразі Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 97 випадків зараження коронавірусом в Україні, три з них летальні, одна людина одужала.

Нагадаємо:

  • Мобільні оператори lifecell та Vodafone, на запит УП відповіли, що самостійно відправляли повідомлення громадянам, які повернулись із зони поширення нового коронавірусу, і нікому не передавали дані про пересування клієнтів.
  • Обидва оператори запевнили, що будь-які треті сторони не були дотичні до розсилки, інформацію про абонентів нікому не передавали.
  • Вибірку клієнтів та безпосередньо саме відправлення оператори робили самостійно і тільки щодо своїх клієнтів.

Українська правда

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Теми: мобільний зв'язоккоронавірус
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