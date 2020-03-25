"Київстар" запропонував Мінцифрі надати дані для виявлення джерел COVID-19

Мобільний оператор "Київстар" запропонував Міністерству цифрової трансформації надати неперсоніфіковану інформацію, яка б допомогла виявити потенційні джерела поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: заява оператора для "Інтерфакс"

Деталі: Зазначається, що алгоритми та механізми мобільного оператора дозволяють виявити кількість абонентів, які повернулись в Україну з-за кордону. Також "Київстар" має у розпорядженні їх географічні контакти.

Окрім пошуку потенційних поширювачів вірусу, зазначив оператор, їх дані могли б посприяти грамотному розподіленню медичних ресурсів.

Водночас, наголошує "Київстар", неперсоніфіковані дані про споживання мобільного та інтернет трафіку можуть опосередковано свідчити про певні поведінкові тренди та звички. На основі них можна вирахувати кореляцію між переміщенням населення та випадками зараження.

Мобільний оператор також підкреслив, що не відслідковує дії абонентів та дотримується законів "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

Що передувало: Наразі Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 97 випадків зараження коронавірусом в Україні, три з них летальні, одна людина одужала.

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