"Киевстар" предложил Минцифре предоставить данные для поиска источников COVID-19

Мобильный оператор "Киевстар" предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.

Источник: заявление оператора для "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что алгоритмы и механизмы мобильного оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы. Также "Киевстар" располагает их географическими контактами.

Кроме поиска потенциальных распространителей вируса, отметил оператор, их данные могли бы помочь грамотному распределению медицинских ресурсов.

В то же время, подчеркнул "Киевстар", неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках. На основе них можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.

Мобильный оператор также подчеркнул, что не отслеживает действия абонентов и соблюдает законы "Об информации" и "О защите персональных данных".

Что предшествовало: На данный момент Министерство здравоохранения сообщает о 97 случаях заражения коронавирусом в Украине, три из них летальные, один человек выздоровел.

Напомним: