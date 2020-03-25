"Киевстар" предложил Минцифре предоставить данные для поиска источников COVID-19

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Среда, 25 марта 2020, 01:05

Мобильный оператор "Киевстар" предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.

Источник: заявление оператора для "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что алгоритмы и механизмы мобильного оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы. Также "Киевстар" располагает их географическими контактами.

Кроме поиска потенциальных распространителей вируса, отметил оператор, их данные могли бы помочь грамотному распределению медицинских ресурсов.

В то же время, подчеркнул "Киевстар", неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках. На основе них можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.

Мобильный оператор также подчеркнул, что не отслеживает действия абонентов и соблюдает законы "Об информации" и "О защите персональных данных".

Что предшествовало: На данный момент Министерство здравоохранения сообщает о 97 случаях заражения коронавирусом в Украине, три из них летальные, один человек выздоровел.

Напомним:

  • Мобильные операторы lifecell и Vodafone, на запрос УП, ответили, что самостоятельно отправляли сообщение гражданам, которые вернулись из зоны распространения нового коронавируса, и никому не передавали данные об передвижении клиентов.
  • Оба оператора заверили, что любые третьи стороны не были причастны к рассылке, информацию об абонентах никому не передавали.
  • Выборку клиентов и непосредственно само отправление операторы делали самостоятельно и только в отношении своих клиентов.

Украинская правда
Темы: мобильная связь коронавирус


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