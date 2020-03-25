Російські найманці вели обстріли по ділянці розведення – ООС

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Середа, 25 березня 2020, 07:11

24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що бойовики вели обстріли біля Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Павлополя, Новоолександрівки, Кримського, Новотошківського та Травневого.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Водночас українські військові вогонь у відповідь не відкривали. 

"Вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", – зазначили у штабі. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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