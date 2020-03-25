Российские наемники вели обстрелы по участку разведения – ООС

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Среда, 25 марта 2020, 07:11

24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что боевики вели обстрелы возле Красногоровки, Березового, Марьинки, Павлополя, Новоалександровки, Крымского, Новотошковское и Травневого.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. В то же время, украинские военные огонь не раскрывали.

"Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – отметили в штабе.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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