Кличко звільнив головного по парковках у Києві

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Середа, 25 березня 2020, 11:20

Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Німаса з посади директора КП "Київтранспарксервіс", яке відповідає за паркування у столиці.

Джерело: розпорядження голови КМДА №169 від 20 березня, пост радника мера Максима Бахматова у Facebook, "Хмарочос"

Дослівно: "Звільнити Німаса Олександра Ярославовича з посади директора КП "Київтранспарксервіс" 20 березня 2020 року за власним бажанням".

 

Деталі: Т.в.о. керівника "Київтранспарксервісу" призначили заступника директора підприємства з юридичних питань Тетяна Ларіну.

Радник мера Києва Максим Бахматов з цього приводу написав у Facebook, що було би добре ще розпочати кримінальне розслідування щодо Німаса.

У коментарях Бахматов зазначив, що "те, що він (Німас, – ред.) корупціонер, мають довести спеціальні органи", а у радника Кличка немає таких повноважень.

За словами Бахматова, він може лиш "виганяти неефективних і будувати ефективні прозорі конструкції".  

За даними видання "Хмарочос", за час перебування на посаді Німаса неодноразово звинувачували в недоброчесності, а станом на лютий 2020 року КП "Київтранспарксервіс" отримало до 50 судових позовів.

Паркувальна сфера завжди була однією з найбільш корумпованих у столиці.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ Віталій Кличко корупція


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