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Кличко уволил главного по парковкам в Киеве

Среда, 25 марта 2020, 10:20
Кличко уволил главного по парковкам в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис", которое отвечает за парковки в столице.

Источник: распоряжение председателя КГГА №169 от 20 марта, пост советника мэра Максима Бахматова в Facebook, "Хмарочос"

Дословно: "Уволить Нимаса Александра Ярославича с должности директора КП "Киевтранспарксервис" 20 марта 2020 года по собственному желанию". 

 

Детали: В.и.о. руководителя "Киевтранспарксервиса" назначили заместителя директора предприятия по юридическим вопросам Татьяну Ларину.

Советник мэра Киева Максим Бахматов по этому поводу написал в Facebook, что было бы хорошо еще начать уголовное расследование в отношении Нимаса.

В комментариях Бахматов отметил, что "то, что он (Нимас, – ред.) коррупционер, должны доказать специальные органы", а у советника Кличко нет таких полномочий.

По словам Бахматова, он может только "выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции".

По данным издания "Хмарочос", за время пребывания в должности Нимаса неоднократно обвиняли в недоброчесности, а по состоянию на февраль 2020 года КП "Киевтранспарксервис" получило до 50 судебных исков.

Парковочная сфера всегда была одной из самых коррумпированных в столице.

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевВиталий Кличкокоррупция
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