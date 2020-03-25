Близько 800 українців хочуть повернутися на батьківщину спецпотягом із Москви

Близько 800 громадян України звернулися в посольство України в РФ з проханням скористатися спеціально призначеним поїздом, яким планується повернення на Батьківщину громадян, що залишилися за кордоном після введення обмежувальних заходів.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За кількістю громадян, які виявили бажання скористатися цим поїздом в Україні і в РФ відповідно, можу сказати, що, на сьогоднішній день, в посольство України в РФ звернулися близько 800 громадян України. Остаточні дані щодо орієнтовної кількості громадян РФ, які бажають повернутися, уточнюються".

Деталі: Поїзд Москва-Київ є черговим у низці вже восьми поїздів з-за кордону, які МЗС спільно з Міністерством інфраструктури організувало для українців.

За словами Божка, Російська Федерація також дійсно звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС дійсно погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва.

Заступник міністра додав, що зараз завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо згаданого поїзда і пасажирів, які подорожуватимуть у ньому, після чого на сайті "Укрзалізниці" буде відкрито продаж квитків.

Божок звернув увагу на те, що це - не єдине гуманітарне питання, який знаходиться на порядку денному консультацій між Україною і РФ.

Українська сторона досі чекає дозволу від уряду РФ на транзит територією Росії транспортних засобів з гуманітарними та медичними вантажами для боротьби з поширенням коронавируса в Україні, які направляються з третіх країн.

Пряма мова: "Розраховуємо, що російська сторона в цьому питанні також буде керуватися гуманітарними міркуваннями і діяти так само оперативно, як Україна діяла і діє в контексті забезпечення повернення громадян РФ з території України".

Чому це важливо: На виконання доручення керівництва держави, триває активна робота з організації повернення на Батьківщину громадян України, які опинилися за кордоном під час загострення ситуації з поширенням коронавірусу.

З цією метою МЗС спільно з Міністерством інфраструктури, МВС, Мінохорони, авіа-, залізничними та іншими перевізниками продовжують працювати над створенням для українців за кордоном можливостей для повернення в Україну.