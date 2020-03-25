Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Близько 800 українців хочуть повернутися на батьківщину спецпотягом із Москви

Середа, 25 березня 2020, 12:04
Близько 800 українців хочуть повернутися на батьківщину спецпотягом із Москви

Близько 800 громадян України звернулися в посольство України в РФ з проханням скористатися спеціально призначеним поїздом, яким планується повернення на Батьківщину громадян, що залишилися за кордоном після введення обмежувальних заходів.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За кількістю громадян, які виявили бажання скористатися цим поїздом в Україні і в РФ відповідно, можу сказати, що, на сьогоднішній день, в посольство України в РФ звернулися близько 800 громадян України. Остаточні дані щодо орієнтовної кількості громадян РФ, які бажають повернутися, уточнюються".

Деталі: Поїзд Москва-Київ є черговим у низці вже восьми поїздів з-за кордону, які МЗС спільно з Міністерством інфраструктури організувало для українців.

За словами Божка, Російська Федерація також дійсно звернулася з проханням дозволити евакуацію з України громадян РФ, і МЗС дійсно погодило їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього поїзд Київ-Москва.

Заступник міністра додав, що зараз завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо згаданого поїзда і пасажирів, які подорожуватимуть у ньому, після чого на сайті "Укрзалізниці" буде відкрито продаж квитків.

Божок звернув увагу на те, що це - не єдине гуманітарне питання, який знаходиться на порядку денному консультацій між Україною і РФ.

Українська сторона досі чекає дозволу від уряду РФ на транзит територією Росії транспортних засобів з гуманітарними та медичними вантажами для боротьби з поширенням коронавируса в Україні, які направляються з третіх країн.

Пряма мова: "Розраховуємо, що російська сторона в цьому питанні також буде керуватися гуманітарними міркуваннями і діяти так само оперативно, як Україна діяла і діє в контексті забезпечення повернення громадян РФ з території України".

Чому це важливо: На виконання доручення керівництва держави, триває активна робота з організації повернення на Батьківщину громадян України, які опинилися за кордоном під час загострення ситуації з поширенням коронавірусу.

З цією метою МЗС спільно з Міністерством інфраструктури, МВС, Мінохорони, авіа-, залізничними та іншими перевізниками продовжують працювати над створенням для українців за кордоном можливостей для повернення в Україну.

Передісторія:

  • Для евакуації росіян з території України і українців з території РФ буде запущений спеціальний потяг №906/905 за маршрутом "Київ - Москва - Київ".
  • Повідомляється, що в складі поїзда буде 18 вагонів на біля 800 місць. Поїзд відправиться з Києва 27 березня і прибуде в Москву наступного дня. У зворотний рейс з Москви він вирушить 28 березня і прибуде до Києва 29 березня.
  • Поїзд пройде без зупинок для посадки/висадки пасажирів. На шляху прямування пасажири пройдуть прикордонний і митний контроль, а також медичний огляд.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинУкрзалізницяРосіякоронавірусМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: