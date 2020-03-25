Около 800 украинцев хотят вернуться на родину спецпоездом из Москвы

Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться специально назначенным поездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом после введенных ограничительных мер.

Источник: заместитель министра иностранных дел Егор Божок в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются".

Детали: Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев.

По словам Божка, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Замминистра добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

Божок обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

Украинская сторона до сих пор ждет разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых из третьих стран.

Прямая речь: "Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины".

Почему это важно: На исполнение поручения руководства государства, продолжается активная работа по организации возвращения на Родину граждан Украины, которые оказались за границей во время обострения ситуации с распространением коронавируса.

С этой целью МИД совместно с Министерством инфраструктуры, МВД, Минздравоохранения, авиа-, железнодорожными и другими перевозчиками продолжают работу по созданию для украинцев за рубежом возможностей для возвращения в Украину.

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