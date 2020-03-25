КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 24 АПРЕЛЯ И ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Источник: заседание правительства 25 марта, Минздрав

Детали: Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

Решение правительства предусматривает возможность продолжить эти меры в случае необходимости. В то же время сроки могут быть пересмотрены в обратную сторону, если противодействие распространению инфекции коронавируса будет успешным.

Кабмин также усилил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19.

Постановление, инициированное министром здравоохранения Ильей Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или тех, кто находился в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

- обязательную госпитализацию таких лиц;

- назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав намерен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц , которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантину.