Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд дав МВС 140 мільйонів на засоби захисту при карантині

Середа, 25 березня 2020, 14:02
Уряд дав МВС 140 мільйонів на засоби захисту при карантині

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 140 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ.

Джерело: засідання уряду 25 березня

Пряма мова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка: "Проектом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу в Україні".

Деталі: Рішення ухвалено одностайно.

Що передувало: Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Уряд також посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.

Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинМВСдержбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: