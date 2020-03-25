Уряд дав МВС 140 мільйонів на засоби захисту при карантині

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 140 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ.

Джерело: засідання уряду 25 березня

Пряма мова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка: "Проектом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу в Україні".

Деталі: Рішення ухвалено одностайно.

Що передувало: Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Уряд також посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.

Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.