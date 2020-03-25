Уряд дав МВС 140 мільйонів на засоби захисту при карантині

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Середа, 25 березня 2020, 15:02

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 140 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ.

Джерело: засідання уряду 25 березня

Пряма мова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка: "Проектом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу в Україні".

Деталі: Рішення ухвалено одностайно.

Українська правда
Теми: карантин МВС держбюджет


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