Уряд дав МВС 140 мільйонів на засоби захисту при карантині

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 140 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ.

Джерело: засідання уряду 25 березня

Пряма мова міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка: "Проектом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу в Україні".

Деталі: Рішення ухвалено одностайно.