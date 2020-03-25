Кабмин дал МВД 140 миллионов на средства защиты при карантине

Кабинет министров принял решение выделить 140 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел.

Источник: заседание правительства 25 марта

Прямая речь министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко: "Проектом распоряжения предусматривается выделить для системы органов МВД 140 миллионов гривен для обеспечения их средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий и санитарно-карантинного контроля в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса в Украине".

Детали: Решение принято единогласно.

Что предшествовало: Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Правительство также усилило ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19.

Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантину.