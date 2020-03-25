Київська область не закриватиме на карантин оптові ринки

На території Київської області не заборонятимуть через коронавірус роботу оптових ринків.

Джерело: заява виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, яку передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В області закрито всі 74 торговельні ринки, крім оптових. Хочу також зупинитися на тому, що роботу оптових ринків, оскільки це насамперед продовольча безпека, ми не заборонятимемо з єдиним уточненням: на цих ринках має бути забезпечено епідеміологічні та санітарні правила безпеки, співробітники повинні бути забезпечені масками і має обов'язково проводиться дезінфекція".