Киевская область не будет закрывать на карантин оптовые рынки

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Среда, 25 марта 2020, 17:21

На территории Киевской области не будут запрещать из-за коронавируса работу оптовых рынков.

Источник: заявление исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, которое передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В области закрыты все 74 торговых рынка, кроме оптовых. Хочу также остановиться на том, что работу оптовых рынков, поскольку это прежде всего продовольственная безопасность, мы не будем запрещать с единственным уточнением: на этих рынках должны быть обеспечены эпидемиологические и санитарные правила безопасности, сотрудники должны быть обеспечены масками и должна обязательно проводится дезинфекция".

Темы: коронавирус Киевская область Covid-2019 торговля


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